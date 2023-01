Die „Brieffabrik“ in der Memmelsdorfer Straße 211a versorgt täglich rund 320.000 Haushalte mit Post. In den nun 25 Jahren des Bestehens des Post-Standorts wurden rund fünf Milliarden Briefsendungen bearbeitet. „Ob ein Brief gerade mal um die Ecke nach Stegaurach gehen soll oder bis nach Sydney in Australien transportiert werden muss – die Sendung läuft durch unser Briefzentrum“, erläutert Uwe Fießer, Leiter des Briefzentrums in Bamberg , den Weg eines Briefes im Geburtstagsbriefzentrum in Bamberg .

Großes Zustellgebiet

Zum 25. Mal jährt sich die Inbetriebnahme des damals neu konzipierten Briefzentrums der Deutschen Post in der Memmelsdorfer Straße 211. „Die Bamberger ,Brieffabrik’ ist seither das Herzstück der Postbeförderung“ in der gesamten Region Oberfrankens. Dabei reicht das Zustellgebiet der Postleitzahlregion 96 von Rauhenebrach im Westen und Wallenfels im Osten und von Ludwigsstadt im Norden bis Burghaslach im Süden sowie einem kleinen Zipfel von Südthüringen“, fügt Uwe Fießer stolz hinzu.

„Wir bearbeiten in unserem Briefzentrum in Bamberg täglich bis zu 700.000 Briefsendungen. In Spitzenzeiten, wie etwa dem vergangenen Weihnachtsgeschäft, steigt die Briefmenge merklich an, so dass wir unsere Kapazitäten fast vollständig auslasten“, so Fießer weiter.

Der Bamberger Produktionsstandort ist ein so genanntes durchlauforientiertes Briefzentrum und gehört zu der Baugröße „M“ (analog der T-Shirt-Größen gibt es Brieffabriken in den Größen XXL, XL, L, M und S).

„In unserem Briefzentrum treffen natürlich nicht nur alle Sendungen ein, die unsere oberfränkischen Postkunden tagtäglich in alle Welt verschicken, sondern auch jeder Brief, der für die Leitregion 96 bestimmt ist und irgendwo in der Welt abgeschickt wurde“, erklärt Peter Hauerstein. Er ist Chef von rund 4000 Mitarbeitern.

Betrieb rund um die Uhr

„Fast rund um die Uhr laufen die Maschinen im Bamberger Briefzentrum. Am Nachmittag beginnt die so genannte Abgangsbearbeitung. Bis zum Abend gehen im Briefzentrum alle Briefsendungen ein, die irgendwo in Städten und Gemeinden der Leitregion 96 in einen Briefkasten eingeworfen, in einer Filiale oder Großkundenannahmestelle abgegeben wurden“, erläutert der Leiter des Bamberger Briefzentrums, Uwe Fießer. Alles wird gestempelt, sortiert und zielgerecht auf die sogenannten „Endstellen“ sortiert. Ein ausgeklügeltes logistisches System sorgt dafür, dass diese Sendungen in der Regel in rund 95 Prozent der Fälle schon am nächsten Tag den Empfänger in allen Teilen Deutschlands erreicht – egal ob er auf den Halligen im Norden oder auf der Zugspitze im Süden lebt.

Ab etwa 1 Uhr läuft dann die Posteingangsbearbeitung. Ein nicht abreißender Strom von Sendungen für die Leitregion 96 aus den übrigen 80 Briefzentren im Land erreicht die Bamberger Brieffabrik per Lkw. Bis zum frühen Morgen müssen die eingegangenen Sendungen sortiert und an die Zusteller in den Zustellbezirken ausgeliefert sein. Neben dem Briefzentrum in Bamberg gibt es in der Postniederlassung Würzburg noch das Briefzentrum in Würzburg (dort werden alle Briefsendungen aus der Leitregion 97 bearbeitet) sowie das Paketzentrum in Kitzingen, das ganz Ober- und Unterfranken versorgt.

Emissionen reduzieren

Bis zum Jahr 2050 will die Deutsche Post DHL Group zudem sämtliche logistikbezogenen Emissionen auf null reduzieren. Die Investitionen in alternative Antriebe und die Verringerung des CO²-Ausstosses sind Teil des konzernweiten GoGreen-Programms. „Alleine in der Würzburger Niederlassung fahren unsere Zusteller umweltschonend mit rund 500 Streetscootern, also rein elektrisch angetriebene Fahrzeugen“, sagt Peter Hauerstein. red