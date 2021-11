Der Kreisausschuss Bamberg Stadt und Land des Bayerischen Beamtenbunds (BBB) traf sich jetzt in der Gaststätte des MTV Bamberg zu Neuwahlen.

Bei dieser ersten Veranstaltung seit gut zwei Jahren hob der scheidende Vorsitzende Jürgen Altberg die Arbeit des Kreisausschusses hervor. Im Anschluss wählte die Versammlung Alexander Wilhelm ( Gewerkschaft Verband Bayerischer Beamter für Ländliche Entwicklung, VBBLE) zum neuen Vorsitzenden des Kreisausschusses. Wilhelm ist hauptberuflich am Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken in Bamberg beschäftigt.

Bei den weiteren Wahlgängen wurden Jürgen Altberg ( Gewerkschaft Kommunal- und Landesdienst für Beamte und Arbeitnehmer, Komba) als Stellvertreter sowie Erwin Mücke (VBBLE) als Schriftführer und Kassier gewählt. Als Kassenprüfer fungieren zukünftig Helmut Hubert und Walter Hubert (beide Gewerkschaft Arbeit und Soziales). Neuer Kreisjugendleiter wurde Florian Ernst (VBBLE).

„In enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Kreisausschüssen will die neue Vorstandschaft zukünftig verstärkt Veranstaltungen auf die Beine stellen und den Austausch mit der Politik suchen“, kündigte Wilhelm an. Die ersten Veranstaltungen werden schon geplant, um an die alten Zeiten anzuknüpfen.

Der Beamtenbund ist vor Ort in 55 Kreisausschüssen organisiert. Diese vertreten die Ziele des BBB auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte und fördern die Zusammenarbeit der örtlichen Mitgliedsverbände. Die Kreisausschüsse sind somit das Rückgrat des Landesverbandes . red