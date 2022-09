Das Streichquartett „Sonnenaufgang“ von Joseph Haydn und das berühmte Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert stehen am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr und Montag, 3. Oktober, um 11 Uhr auf dem Konzertprogramm im Aufseßhöflein.

Es musizieren: Valerie Rubin und Geworg Budagjan an der Violine, Martin Timphus an der Viola sowie Jakob Spahn und Tobias Tauber am Violoncello.

Wegen der geringen Zahl an Sitzplätzen gibt es Karten nur im Vorverkauf unter rubin@chamber-players.de oder Tel. 0152/33513588.

Die Karten kosten 25 Euro. Ermäßigt für Musikliebhaber unter 28 Jahren oder mit Behindertenausweis belaufen sich die Kosten auf 16 Euro. red