Der Landkreis Bamberg veranstaltet - vorbehaltlich möglicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie - in diesem Jahr wieder seine traditionelle Pfingstausstellung auf der Giechburg. Von Pfingstsamstag, 22. Mai, bis Sonntag, 27. Juni, werden im Bergfried Gemälde, Skulpturen, Schnitzereien und ähnliche Werke heimischer Künstler präsentiert.

Damit die Besucher wieder ein breites Spektrum heimischer Kunst bewundern können, lädt das Landratsamt alle Künstler aus der Region Bamberg ein, sich den Abgabetermin für ihre Werke vorzumerken, und zwar:

Donnerstag, 29. April, 13 bis 19 Uhr, im Bergfried der Giechburg Scheßlitz .

Zu beachten sind in diesem Jahr auch geänderte Modalitäten bezüglich der Anmeldung zur Pfingstausstellung: Um unnötig langen Kontakt während der Anlieferung zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare müssen bis spätestens 22. April per E-Mail bei Martina Alt, martina.alt@lra-ba.bayern.de, Fax: 0951/85-8622, oder per Post: Landratsamt Bamberg, Fachbereich Kultur und Sport, Frau Martina Alt, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, eingegangen sein. Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, für jedes Werk ein Formular auszufüllen. Dieses kann auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-bamberg.de/Bürgerinfo/Formulare-Broschüren unter der Rubrik "Kultur und Sport" abgerufen werden.

Für die Aussteller fallen keine Kosten an. Der Landkreis Bamberg übernimmt keine Haftung für die angelieferten Kunstwerke. Je nach Andrang kann jeder Künstler bis zu vier Werke anmelden und abgeben.

Auf der Rückseite bzw. Unterseite aller Objekte sollten Titel, Technik, Name und Anschrift vermerkt werden. Die Bilder müssen in hängefertigen Zustand, d. h. fest gerahmt und mit Hängeöse versehen eingereicht werden. Rahmenlose Glasbildträger können wegen der Bruchgefahr leider nicht angenommen werden.

Weitere Informationen erhalten interessierte Künstlerinnen und Künstler im Landratsamt Bamberg. Ansprechpartnerin ist Martina Alt, Telefon 0951/85-622, E-Mail: martina.alt@lra-ba.bayern.de. red