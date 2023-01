Die Stadt Bamberg misst die Luftqualität auch weiterhin selbst. Dazu wurde die Messtechnik , laut Mitteilung der Stadt, jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Der bisher genutzte, fast 30 Jahre alte Mercedes-Kleinbus mit entsprechender Technik, wurde durch einen modernen Pkw-Anhänger mit neuen Messanlagen ersetzt.

„Damit haben wir uns nicht nur wieder auf den heute erforderlichen Stand gebracht, sondern sind auch künftig flexibler“, betonte Umweltreferent Jonas Glüsenkamp. „Als eine von wenigen bayerischen Städten messen wir die Luftqualität auf Schadstoffe selbst. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir dieses wichtige Kontrollinstrument auch weiterhin eigenverantwortlich durchführen“, sagte der Bürgermeister.

Individuelle Messungen

Neben den Leitparametern Feinstaub, Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, werden zur Beurteilung der Schadstofflage zudem meteorologische Daten wie Luftfeuchtigkeit, Windstärke und Temperatur erfasst. Die Ozonkonzentration wird weiterhin an einer ortsfesten Station am Margaretendamm erfasst. Aufgezeichnet würden neben Hintergrundbelastungen auch Spitzenbelastungen insbesondere an stark durch den Individualverkehr frequentierten Straßenzüge.

Geplant sind etwa ein halbes Dutzend aussagekräftige Messstandorte, die über das Stadtgebiet verteilt sind. Dort wird jeweils eine Messkampagne für eine Dauer von drei bis sechs Wochen erfolgen. Die Daten sollen auf der Website des Klima- und Umweltamtes veröffentlicht werden. red