Mit dem Fest Lichtmess wird traditionell das Ende der Weihnachtszeit eingeläutet. In diesem Zusammenhang feiert die bayerisch-evangelische Kirche unter dem Projekttitel „Hoffnung. Leben. Licht“. In 13 Gemeinden in Bayern werden Kunstwerke präsentiert. Auch die Stephanskirche in Bamberg ist dabei und stellt zwei außergewöhnliche Installationen aus.

„Ich bin irgendwie an ihrer Website hängengeblieben. Diese vielen schönen Drahtinstallationen haben mich sofort angesprochen“, erzählt Pfarrer Hans-Helmuth Schneider von der Stephanskirche. Die Rede ist von Brigitte Schwacke.

„Gib mir Obdach“

Unter dem Titel „Gimme Shelter“ – zu Deutsch: „Gib mir Obdach“ – sind ihre Installationen seit dem Sonntag in der Stephanskirche ausgestellt. Die Münchnerin wurde für zwei Installationen in der Kirche angefragt, eine an der Orgel, die andere an der Kanzel.

„Die Stephanskirche ist ein sehr spezieller Ort. Da konnte ich nicht einfach eine fertige Arbeit mitbringen. Sondern es hat mich sehr interessiert, auf die Geschichte dieser Kirche einzugehen“, erzählt die Künstlerin. So habe sie sich bei ihrer Arbeit auf die historischen Begebenheiten bezogen. Im Besondern auf die Gründerin der Kirche – auf Kaiserin Kunigunde.

An der Kanzel hängt ein Konstrukt herab, das aus so dünnem Silberdraht besteht, dass man es nur in bestimmten Lichtverhältnissen sehen kann. Auch an der Orgel ist ein Konstrukt vorgesehen, mit offenen Fäden, die herunterhängen. „Der offene Anfang und das offene Ende der Installation sollen den Kirchenraum miteinbeziehen“, erklärt Brigitte Schwacke. Finanziert werden die Installationen von dem Projekt; hier sind die Kunstwerke und der Transport miteinberechnet.

Verschiedene Legenden und Heiligsprechungen ranken sich um Kaiserin Kunigunde und ihre Kraft. So sollen im Zweiten Weltkrieg einige Menschen daran geglaubt haben, dass die Stephanskirche und auch Bamberg vom Bombenhagel weitgehend verschont wurden, weil angeblich ein Nebelschleier über der Stadt lag. Dies soll der Mantel der Kunigunde gewesen sein.

„Sehr schönes Bild“

Schwacke hat sich beim Schaffungsprozess besonders auf diese Erzählung konzentriert: „Das fand ich ein sehr schönes Bild, dass dieses Gewebe oder ein Stück Stoff sich über die Stadt verbreitet hat und insofern ihre Stadt auch wieder schützt.“ Vor allem in der heutigen Zeit, betont sie, sei es wichtig, Schutzräume zu schaffen. Man müsse miteinander kommunizieren und miteinander in einer Gesellschaft Sorge tragen, wünscht sich die Künstlerin.

Bis Ende April

Kunst in der Kirche sei für Sankt Stephan nicht neu, berichtet Pfarrer Schneider. Neben den Installationen von Brigitte Schwacke gibt es zwei weitere Kunstwerke, die bereits länger in der Kirche ausgestellt sind. Zu sehen sind die beiden Kunstwerke von Schwacke jedoch nur bis Ende April. Dazu ist auch ein Künstlergespräch in Planung, welches voraussichtlich im April stattfinden soll.

Vor allem eins liegt Brigitte Schwacke bei ihren Kunstwerken am Herzen: „Ich fände es schön, wenn sich jeder hierhin bewegt und erstmal das, was ich hier zeige, auf sich wirken lässt. Ich denke, dass die Arbeit für sich selbst spricht und dass, wenn man ein paar Eckpunkte weiß, man das mit seinen eigenen Ideen füllen kann.“

Die Offenheit und dass jemand dem begegnet und überrascht ist, das sei das, im übertragenen Sinne, was Kunst auch ausmache, erzählt die Künstlerin.