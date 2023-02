Der Frühling naht und die Gassenspiele nehmen ihren Betrieb wieder auf. Das Stück „Wie der Henker zu seinem Weib kam“ eröffnet am 4. März die Saison.

Es hat ihn wirklich gegeben: Franz Schmidt wurde um 1555 in Hof geboren und trat in die Fußstapfen seines Vaters, einem Scharfrichter. Der junge Franz verrichtete von 1573 bis 1578 sein grausiges Amt in Bamberg . Dann ging er als Scharfrichter nach Nürnberg, wo er 1618 in Ruhestand ging.

Bekannt war er zu Lebzeiten für seine fehlerfrei ausgeübten Hinrichtungen. Nach seinem Tod ist er bekannt geworden, weil er seine Arbeit nüchtern in einem Tagebuch protokollierte. Sein detailliertes Verzeichnis der von ihm vollzogenen Strafen blieb erhalten und umfasst 361 Hinrichtungen und 345 Leibstrafen. Das private Theater „Schau&Spiel“ hat sich vom Schaffen des Franz Schmidt in Bamberg inspirieren lassen und das Gassenspiel „Wie der Henker zu seinem Weib kam“ geschrieben.

Vor historischer Kulisse

Die Inselstadt mit Schloß Geyerswörth, dem alten Hafen und der Universität dient als Kulisse für den schaurig-schönen Theaterspaziergang. Die charmante Marie, Stadtwache Edelbert und Meister Franz lassen den Schauder der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit wieder auferstehen. Strafen und Hinrichtungsarten, der Meisterbrief und die „Bambergensis“ sind nur einige mittelalterliche Zutaten dieses historischen Ausflugs in die Stadtgeschichte.

Premiere ist am 4. März um 19.30 Uhr (Treffpunkt vor der Tourist-Information).

Karten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es unter gassenspiele-bamberg.de und bei der Tourist-Information.

Weitere Termine im März und April finden jeden Samstag um 19.30 Uhr statt. Infos und die genauen Termine unter Tel. 09545/322111 oder gassenspiele-bamberg.de. red