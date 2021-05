Das KAB Bildungswerk Bamberg lädt am Dienstag, 11. Mai, 19 Uhr, zum Online-Seminar „Die machen ja doch nicht, was ich will!“ – Wie funktioniert Demokratie?“ ein. Immer mehr Wahlberechtigte beteiligen sich entweder gar nicht an Wahlen oder nur noch, um demokratischen Parteien einen Denkzettel zu verpassen. Referentin Kathi Petersen will diesem Phänomen nachgehen. Anmeldung wird bis 10. Mai erbeten, Telefon 0951/91691-16, kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de, Homepage: www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red