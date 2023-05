„Wie – den ganzen Abend ausschließlich Whitesnake ? Die haben doch nur ein Lied ?!“ Das dachten tatsächlich viele Formatradio-Hörer – bis sie dann mal die Bamberger Tribute-Band „Widefake“ erlebten und mit immer breiter werdendem Grinsen erstaunt feststellten, dass „Here I Go Again“ nur die Sahnehaube auf einer ziemlich großen, leckeren Rocktorte ist.

Man hat vielleicht die Titel nicht auf der Zunge, aber „Crying In The Rain“, „Don’t Break My Heart Again“, „ Still Of The Night“ oder „Is This Love“ – sie alle lösen ein großes „Ach jaaaaaa…“ aus und dieses wohlig vertraute Gefühl im Bauch, irgendwie endlich mal wieder beim genau richtigen Konzert zu sein.

Die Bamberger Whitesnake-Tribute-Band „Widefake“ spielt am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kufa. „Widefake“ „faken“ mit ansteckender Spielfreude – schön erdig, lässig und melodiös groovend. Das Original wird man wohl live nicht mehr erleben können – wie inzwischen zu lesen ist, gönnt sich die unerreichte weiße Oberschlange David Coverdale nun endgültig seine Rockstar-Rente.

Karten für den Auftritt am Samstag in der Kufa gibt es im Vorverkauf unter www.bvd-ticket.de. red