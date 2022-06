Anfang des Jahres hat die Stadt Bamberg die Nutzung des ehemaligen Kindergartens ( Gebäude 7111) auf der Lagarde-Kaserne ausgeschrieben. In den nächsten Tagen soll über die weitere Nutzung entschieden werden. Unter anderem werfen die beiden gemeinnützigen Vereine machbar bamberg e.V. und Offene Werkstatt Bamberg e.V. ihren Hut in den Ring und bewerben sich mit einem nachhaltigen, öffentlichen und gemeinnützigen Konzept – der „ Werkstatt Ost“, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Vereine.

Für ihre Idee hätten sie schon breiten Zuspruch erhalten: eine Petition mit über 500 Unterschriften ebenso wie Unterstützungsschreiben der Handwerkskammer Oberfranken , von Staatsministerin Melanie Huml , der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg und sogar der benachbarten Pfarrgemeinde St. Heinrich .

„Unser Ziel ist es, einen Begegnungsort für das neue Stadtviertel zu schaffen, der gleich mehrere Möglichkeiten bietet“, erklärt Katharina Breinbauer von der Offenen Werkstatt . Das Projekt soll als Anlaufstelle für handwerkliche Tätigkeiten, Nachhaltigkeit und Kultur dienen und basiert schwerpunktmäßig auf drei Säulen, der „offenen Werkstatt Bamberg (OWBA)“, der „Bicycle Liberation Front (BLF)“ und einem Quartierstreff.

Die OWBA bietet gegen eine geringe Nutzungsgebühr Raum, handwerklich tätig zu sein. Hier stehen sowohl Arbeitsplätze als auch Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung. Neben Begegnung und Weiterbildung stehen vor allem die Themen Nachhaltigkeit sowie Mitwirken und Mitgestalten im Vordergrund. Die BLF dient als Anlaufpunkt für Fragen zum Rad, bietet Knowhow und Workshops und kooperiert mit den verschiedensten Initiativen rund um das Rad in Bamberg . Der Quartierstreff soll sich als offener Begegnungsraum und erste Anlaufstelle für den neuen Stadtteil etablieren. „Auch der Bürgerverein Bamberg-Ost findet das Projekt gut“, freut sich Michael Schmitt von machbar bamberg e.V., und ergänzt, dass sowohl Veranstaltungen für die neuen Bewohner der Kaserne als auch die bisherigen Nachbarn geplant sind. red