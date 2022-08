Zu einem musikalischen Leckerbissen der besonderen Art lädt die Bamberger Ackermanngemeinde am Freitag, 2. September, von 17.30 bis 18 Uhr in die St. Elisabethenkirche im Sand ein.

Der international bekannte Bamberger Organist Ulrich Theißen Pibernik, der seit 2013 in Bamberg die internationale Konzertreihe „Musik in St. Martin, Musik für St. Martin“ betreut, wird auf der historischen Steinmeyer-Orgel Werke der Klassik und Romantik aus Böhmen spielen.

Er präsentiert dabei Schöpfungen von Antonin Dvorak, Jan Kritel (Johann Baptist) Kuchar, Vitezslav Novak und Josef Leopold Zvonar.

Das Konzert findet bei freiem Eintritt im Rahmen der Orgelreihe statt. Der Erbauer der Orgel von St. Elisabeth ist in Böhmen und Mähren mit herausragenden Instrumenten vertreten, die auch von Dvorak und Janacek gespielt wurden.

Ulrich Theißen Pibernik ist im Hauptberuf Professor für Slawistik an der Universität Salzburg. Er studierte an den Universitäten Würzburg und Salzburg Slawistik und Musikwissenschaften und beschloss beide Fächer mit einem Doktorat. In der Musikwissenschaft dabei mit einer Dokumentation über Bamberger Orgeln, die 2011 als Buch erscheinen ist. red