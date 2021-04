Irgendwann in der Zeit zwischen Montag, 19., und Dienstag, 20. April, haben Unbekannte die Rückseite der Tribüne am Sportplatz des SV Gundelsheim mit neongrüner Farbe besprüht. Bereits Mitte März wurden in Lichteneiche eine Lärmschutzwand und die Kapelle mit dem gleichen Zeichen verunstaltet. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.