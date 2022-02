Am Dienstag gegen 16.50 Uhr stieß in der Ortsstraße Im Gewerbepark in Buttenheim ein Lkw-Fahrer beim Rangieren mit seinem Sattelzug gegen den linken Außenspiegel eines anderen Sattelzuges und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol