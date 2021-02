Am Samstag gegen 17 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen Audi von Dankenfeld kommend in Richtung Neuhausen. Kurz vor Neuhausen kollidierte er mit einem anderen Pkw. Am schwarzen Audi entstand am linken Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Der andere Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0951/9129-310. pol