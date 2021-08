Nachdem Mitte Juli eine Frau nur durch körperliche Gegenwehr einen sexuellen Übergriff in der Waizendorfer Straße verhindern konnte, sucht die Kripo Bamberg nun mit einem Phantombild nach dem Unbekannten. Die Frau war am 16. Juli gegen 22.45 Uhr in der Nähe der Fuchsenwiese unterwegs, als sie von einem Fahrradfahrer belästigt wurde. Die Frau beschrieb den männlichen Täter wie folgt: etwa 180 Zentimeter groß und circa 50 Jahre alt, kurze, weißgraue, lockige Haare, bekleidet mit blauer Jeans , Sportschuhen und blassgrünem Sportoberteil mit Reißverschluss; er trug ein auffälliges Lederarmband mit Metallanhänger am linken Handgelenk. Personen, die den beschriebenen Mann erkennen oder andere verdächtige Wahrnehmungen am 16. Juli im Bereich der Waizendorfer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bamberg unter Telefon 0951/9129491 zu melden. pol