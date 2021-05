Dank eines neuen Therapie-Schaukelstuhls ist es für die Bewohner des Diakonie-Seniorenzentrums Seehof-Blick in Memmelsdorf jetzt noch angenehmer, die Frühlingssonne im Garten zu genießen. Der sogenannte „Wellness Nordic Relax Chair“ kann verschiedene Schaukelbewegungen ausführen, Musik in unterschiedlichen Stilrichtungen abspielen und per Fernbedienung gesteuert werden. Dadurch übt er eine positive Wirkung auf das geistige und körperliche Wohlbefinden aus. Angeschafft werden konnte dieser besondere Stuhl dank Spenden der Sparkasse Bamberg und der Horst-Bieger-Altenstiftung von 1200 und 350 Euro. Christine Heublein, die für die Diakonie Bamberg-Forchheim das Pflegeheim leitet, bedankte sich für die Spenden . red