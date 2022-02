Die Lebensqualität in Bamberg mit digitalen Mitteln steigern – dazu haben beim Bamberg-Hackathon der Smart City Bamberg zwölf Teams in nur 36 Stunden Projekte entwickelt. Von einer Bürger-App bis hin zu einer Plattform für regionale Lebensmittel ist die Bandbreite der vorgestellten Ergebnisse groß. Nun geht die Preisverleihung mit dem Bamberg-Preis in die dritte Runde. Noch bis zum 28. Februar haben alle Bambergerinnen und Bamberger Gelegenheit, eines der zwölf Teams für den mit 500 Euro dotierten Bamberg-Preis zu wählen. Die Wahl findet online via bamberg-gestalten.de statt und analog im Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3.

An folgenden Tagen kann im Bürgerlabor über das beste Projekt aus dem Hackathon abgestimmt werden: Donnerstag, 17. Februar, von 9 bis 11 Uhr; Dienstag, 22. Februar, von 15 bis 17 Uhr; Donnerstag, 24. Februar, von 9 bis 11 Uhr.

Den Jury-Preis der Veranstaltung (1000 Euro) hatte das Team Digitale Zeitreise gewonnen. Bernhard Öder und Andreas Wagner überzeugten mit dem virtuellen Nachbau der ehemaligen Bamberger Straßenbahn in 3D. Beim Entwicklerpreis (je 500 Euro) zeichneten sich gleich zwei Gewinnerteams ab. Das Projekt Lade-Kollektiv möchte mit einer App ein Netz aus E-Ladesäulen schaffen und das Suchen und Buchen erleichtern. Und Schüler des Franz-Ludwig-Gymnasiums entwickelten einen Chatbot für Fragen zum Blutspenden. red