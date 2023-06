Schneckenhaus in Roßdorf

Eltern von Kleinkindern im Gemeindegebiet können sich freuen: Das Schneckenhaus in Roßdorf wird auch im kommenden Schuljahr großzügig bezuschusst und bei Interesse an drei Wochenenden geöffnet. Die Gemeindevertretung stimmte bei vier Gegenstimmen für einen leicht erhöhten Beitrag von monatlich 70 Euro für zwei Tage bzw. 90 Euro für drei Tage Spielgruppe plus zehn Euro Sachkosten.

Haushalt

Die Vorbesprechung des Haushaltes verlief zügig, viele Verständnisfragen wurden bereits im Vorfeld mit dem Stadtkämmerer geklärt. Nachfragen gab es zu den Entsorgungskosten im Bereich der Walderholung und zu den Umbaumaßnahmen im Rathaus.

E-Auto-Sharing

Die Kooperation mit den Regionalwerken Bamberg zur Nutzung eines E-Autos erweist sich in Zukunft als recht kostspielig. Möglicherweise wäre ein Leasing-E-Auto eine sinnvolle Lösung.

Weitere Anfragen

Hier standen der Bolzplatz in Leesten und die Rentenberatung im Rathaus im Fokus. Bernhard Zöllner wird den Räten vor der nächsten Sitzung Erläuterungen zu seinem Vorschlag eines Radweges von der Schleuse bis zum Bahnhof, ohne durch das Industriegebiet zu fahren, zukommen lassen.