Unter dem Titel „Von der Weisheit der Natur und den Abgründen der Liebe“ findet die 34. Poetikprofessur der Stadt Bamberg statt. Mit Silke Scheuermann übernimmt eine mehrfach ausgezeichnete Autorin diese Poetikprofessur an der Universität Bamberg .

In ihren Gedichten und Romanen schreibt sie von generationsübergreifenden Familien-, Liebes- und Beziehungskonflikten und widmet sich ökologischen sowie tierethischen Themen. Die Vielfalt des Werks der Lyrik- und Prosaautorin wird am Dienstag, 15. Juni, um 19 Uhr, in der „Treffbar“ des E.T.A.-Hoffmann-Theaters im Mittelpunkt stehen. Neben einer Lesung von Silke Scheuermann wird der Schauspieler Ansgar Sauren Auszüge aus den Romanen „Wovon wir lebten“ (2016) und „Die Häuser der anderen“ (2012) lesen.

Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg und das E.T.A.-Hoffmann-Theater laden gemeinsam dazu ein, an Lesung und Gespräch teilzunehmen. Der Eintritt ist kostenlos, Platzkarten müssen reserviert oder an der Abendkasse abgeholt werden. red