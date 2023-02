Eine Trickbetrügerin hat sich am Mittwoch 100 Euro mit der Masche der Wechselfalle ergaunert. Gegen 13 Uhr betrat die Betrügerin ein Geschäft in der Bamberger Straße. Sie täuschte dem dortigen Mitarbeiter vor, eine Puppe kaufen zu wollen und bezahlte diese mit einem Zweihunderteuroschein. Nachdem der Mitarbeiter das Wechselgeld in Höhe von knapp 180 Euro auf den Tresen gelegt hatte, behauptete die Frau, dass er einen falschen Preis abgerechnet hätte. Sie wolle die Puppe zu diesem Preis nun doch nicht kaufen. Der Verkäufer stornierte den Kauf und gab der Unbekannten ihren Zweihunderteuroschein zurück. Diese verließ anschließend den Laden. Später bemerkte der Verkäufer, dass von dem Wechselgeld 100 Euro fehlten. Auch von der Unbekannten fehlte inzwischen jede Spur. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

• ca. 30 Jahre alt

• schwarze lange Haare

• schlank

• schwarze Jacke

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität der Frau machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.