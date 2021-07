Geschäftsführerwechsel bei der Firma Wieland Electric GmbH : Bernd P. Uckrow, der bisherige kaufmännische Geschäftsführer , verabschiedet sich nach dem regulären Ablauf seines Vertrages in den Ruhestand. Er übergibt ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen, welches gestärkt aus dem schwierigen Corona-Jahr 2020 hervorging, heißt es in der Unternehmensmitteilung. An seiner Stelle wird von nun an Christian Wahlers die kaufmännischen Geschicke der Firma Wieland Electric leiten und gemeinsam mit Börne Rensing die neue Doppelspitze der Geschäftsführung bilden. Wahlers war zuletzt als CFO (Chief Financial Officer) für die Bitzer SE und die Kamax Holding GmbH & Co. KG tätig, ebenfalls mittelständische Familienunternehmen . red