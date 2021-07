Der Wettbewerb „Revitalisierung des ehemaligen Brauhauses und Umnutzung des Schlosses Trabelsdorf“ hat am Dienstag seine Preisträger gefunden. Zehn Architekturbüros aus Deutschland durften einige Wochen lang Ideen für die Revitalisierung und Stärkung des Innenbereichs von Trabelsdorf generieren.

Das Schloss Trabelsdorf wird von der Verwaltungsgemeinschaft Lisberg , einer Wohneinheit und einer Arztpraxis (MVZ) genutzt. Das Schloss ist nicht barrierefrei. Verwaltung und Praxis haben Bedarf an weiteren Flächen, Direkt benachbart steht das alte Brauhaus leer. In einem ersten Bauabschnitt soll das Brauhaus saniert und als Arztpraxis , Bürgercafé und Wohnhaus umgebaut werden. Das Schloss selbst ist in gutem Zustand. In einem zweiten Bauabschnitt soll das Schloss für die Erweiterung umgenutzt und barrierefrei ertüchtigt werden.

Alle zehn Wettbewerbs-Beiträge können begutachtet werden. Die Ausstellung steht bis Sonntag der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind: Freitag, 16. Juli, von 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 18. Juli, von 9:30 bis 12 Uhr. Im Anschluss werden die Wettbewerbsergebnisse online öffentlich zugänglich sein. red