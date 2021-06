Die Abiturprüfungen direkt vor dem Auge, gerät für viele angehende Abiturienten bald die Zukunft in den Blick: Bei Interesse an einem Studium in Bamberg warten viele Möglichkeiten: Die Geographie beispielsweise beleuchtet Lebensräume und Landschaften aus verschiedenen Perspektiven. Ein Studium der European Economic Studies lockt indes mit Auslandssemestern bei zahlreichen Partneruniversitäten. Im Fachbereich der Informatik lässt sich hingegen ein Grundstein für das Know-how zu praktischen Lösungen rund um Künstliche Intelligenz legen.

Welche Interessen und Voraussetzungen müssen künftige Studenten für diese und viele weitere Studiengänge aus dem Angebot der Universität Bamberg mitbringen? Was können sie von den Fächern erwarten? Infos dazu gibt es bei den Online-Studieninformationstagen. Auf der Seite www.uni-bamberg.de/studieninfotage finden Interessenten viele Informationen dazu: Außerdem gibt es die Möglichkeit, vom 22. Juni bis zum 24. Juni mit Dozenten verschiedener Fächer per Videokonferenz zu sprechen. Die kostenlose Teilnahme an den Studieninformationstagen bedarf keiner Anmeldung. red