Lange Zeit auf das Wunschkind warten zu müssen, verunsichert, belastet und ist eine große Herausforderung. Deshalb bietet die Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen eine sozialpädagogische begleitete Gruppe für betroffene Frauen an. Nach einem ersten Einzelgespräch wird je nach geltenden Hygienevorschriften der weitere Gruppenverlauf per Video oder in Präsenz geplant. Infos und Anmeldung unter der Telefon 0951/2995750 oder schwangerenberatung@caritas-bamberg-forchheim.de. red