Das E.T.A.-Hoffmann-Theater hat den Kartenvorverkauf für die Calderón-Spiele 2021 gestartet. Zu sehen sein wird William Shakespeares „Was ihr wollt“, das am 25. Juni Premiere in der Alten Hofhaltung feiert. Karten gibt es an der Theaterkasse (Telefon 0951/87-3030) und im Webshop auf www.theater.bamberg.de. Abonnenten erhalten ein Vorkaufsrecht, teilt das Theater mit. Weitere Termine am 27., 29., 30. Juni, 1., 2., 3., 4., 6., 7., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24. Juli, jeweils um 20.30 Uhr. red