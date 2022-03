Der Frankenbund Bamberg lädt am kommenden Mittwoch, 6. April, um 17.30 Uhr im Rahmen der Tambosi-Runde zu dem Vortrag „Die Festung Forchheim“ von Robert Schäfer in die Gaststätte „Tambosi“ am ZOB ein. Anmeldungen zur Ganztagesfahrt in den Aischgrund am 30. April sind ab sofort möglich, heißt es weiter in der Mitteilung. red