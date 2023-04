Bei der Jahreshauptversammlung der Armbrustschützengilde „Hofer“ Bamberg-Gaustadt war der 1. Vorsitzende Michael Mackert laut einer Mitteilung des Vereins sichtlich überrascht vom großen Interesse der Mitglieder . Im Jahr 2022 feierte die Gilde ihr 125-jähriges Bestehen im kleinen Rahmen, da aufgrund der Corona-Pandemie in den Vorjahren die Planungen für ein großes Fest sehr ungewiss waren. Jedoch konnte man sich zum 125-Jährigen einen kleinen Wunsch erfüllen und die Vereinsfahne von 1977 restaurieren lassen.

Im Anschluss wurde Alwin Becker für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ihm wurden die Abzeichen der Gilde, des BSSB und DSB in Gold mit den dazugehörigen Urkunden überreicht.

Im Sport konnten zwei große Erfolge verkündet werden, beide Luftgewehrmannschaften haben sich den ersten Platz in ihrer Gruppe gesichert, die 1. Mannschaft in der Kreisklasse, Gruppe 1, und die 2. Mannschaft in der B-Klasse, Gruppe 2. Mit 372,7 Ringen im Durchschnitt sicherte sich Anna Stenglein den zweiten Platz in der gesamten Kreisliga.

Im letzten Jahr haben die Mitglieder eine überarbeitete Vereinssatzung verabschiedet. Diese sieht auch vor, dass der Vorstandsrat nicht mehr nur wie bisher auf ein Jahr gewählt wird. Erstmals wurden die Mitglieder des Vorstandsrates auf zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Einige sind auch neu hinzugekommen. red