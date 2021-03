"Die deutschen, bayerischen und im besonderen Maße oberfränkischen Möglichkeiten, den Klimawandel durch eine Reduktion der eigenen Treibhausgas-Emissionen zu verlangsamen, sind sehr begrenzt. Der Beitrag Deutschlands an den weltweiten CO2 -Emissionen liegt bei zwei Prozent, etwa ein Zehntel davon entfällt auf Bayern. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Unsere Unternehmen sind jedoch technologische Wegbereiter in Sachen Klimaschutz ." Das sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., bei einem Online-Kongress der vbw-Bezirksgruppe Oberfranken anlässlich der Vorstellung der vbw-Studie "Klima 2030. Nachhaltige Innovationen" in Hirschaid . Die Studie untersucht, wie die bayerische Wirtschaft mit klimaneutralen Technologien und Produkten zur Reduzierung von CO2 -Emissionen und zugleich zur Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung beitragen kann. Download der Studie und Handlungsempfehlungen: www.vbw-zukunftsrat.de. red