Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat weitere fünf oberfränkische Institutionen zu offiziellen Unterstützern der bayerischen Initiative „Team Energiewende Bayern“ ernannt, darunter auch den Markt Buttenheim . Insgesamt wurden 13 Auszeichnungen vergeben, die sich auf zwei Landkreise, fünf Gemeinden und sechs Unternehmen verteilen.

Die Regierungspräsidentin betonte, dass für eine erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutz und Energiewende die staatliche Ebene, die Kommunen, die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam gefordert sind. Den neuen „Unterstützern“ dankte sie für deren Engagement: „Jeder, der sich für Klimaschutz und Energiewende einsetzt, ist Teil eines Teams mit einem wichtigen gemeinsamen Ziel. Man braucht aber auch Vorbilder im Team“, so Piwernetz, die ihre Erfahrungen weitergeben und andere motivieren will. Die gewürdigten Institutionen nehmen eine solche aktive Vorreiterrolle ein. Sie bringen die Energiewende mit eigenen Projekten voran und setzen sich für noch mehr Akzeptanz und Engagement in der Bevölkerung für die Energiewende ein.“

Der Markt Buttenheim setzt schon seit längerem zahlreiche Projekte um bzw. ist in der Planung, solche zu realisieren. Von der Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie über effektive Energieeinsparmaßnahmen in den eigenen Liegenschaften bis hin zu klimafreundlichen Mobilitätsangeboten. Damit möchte er für seine Bürgerinnen und Bürger die größtmögliche Wertschöpfung und Teilhabe vor Ort erzielen.

Geplant ist auch eine innovative Wärmeversorgung des neuen Baugebietes „Bamberger Weg – Erweiterung“ mittels Erdsonden und eines sogenannten „kalten Nahwärmenetzes“. Ein solches Niedertemperaturwärmenetz wäre das erste seiner Art in Oberfranken .

Mit der Ernennung zu bayerischen Unterstützern der Initiative werden Kommunen, Unternehmen, Vereine, Bildungseinrichtungen und sonstige Institutionen gewürdigt, die eine Vorbildrolle für die Energiewende in Bayern einnehmen und dazu beitragen, die Akzeptanz und das Engagement in der Bevölkerung für die Energiewende und den Klimaschutz zu steigern. Durch die Initiative soll sich ein bayernweites Netzwerk an Unterstützern entwickeln.

Andrea Spörlein