Beim Linksabbiegen von der Memmelsdorfer Straße in die Weißenburgstraße missachtete am Montag kurz vor 20 Uhr eine VW-Fahrerin die Vorfahrt eines 62-jährigen Mannes, der trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die beiden Autos wurden jeweils in der Fahrzeugfront in Mitleidenschaft gezogen, Gesamtschaden 3000 Euro.