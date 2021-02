Der Bayme - Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro e.V. belohnt junge Auszubildende in Oberfranken für ihr ehrenamtliches Engagement. "Dein Engagement ist nicht umsonst" lautet das Motto des "Dr.-Kapp-Vorbildpreises", der in diesem Jahr zum 17. Mal vergeben wird. Mit dem Preis werden Auszubildende aus oberfränkischen Bayme-Mitgliedsfirmen ausgezeichnet, die sich sozial oder ehrenamtlich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen einsetzen. Wichtig: Der jeweilige Ausbilder muss eine kurze Erklärung formulieren, wie sich die oder der Jugendliche engagiert, und an die Bayme-Geschäftsstelle in Coburg senden. Die Preisträger werden von einer Jury ermittelt, der unter anderem Personal- und Ausbildungsleiter oberfränkischer Firmen angehören. Ausgelobt wird ein Preisgeld von insgesamt 10 000 Euro. Die Sieger werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung der oberfränkischen Arbeitgeberverbände ausgezeichnet. Einsendeschluss ist der 30. April . Nähere Informationen zur Teilnahme am "Dr.-Kapp-Vorbildpreis" erteilt die Geschäftsstelle in Coburg unter Telefon 09561/55 62-0. red