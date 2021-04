Aufgrund der weiterhin angespannten Pandemiesituation können die ursprünglich für 7. und 8. Mai geplanten Aufnahmegespräche an der Maria-Ward-Schule nicht stattfinden. Eltern, die ihre Töchter am Gymnasium oder an der Realschule anmelden möchten, werden gebeten, bis spätestens Montag, 3. Mai, die Voranmeldung elektronisch über die Homepage www.maria-ward-gymnasium-bamberg.de beziehungsweise www.maria-ward-realschule-bamberg.de vorzunehmen. Die endgültige Anmeldung erfolgt in der Woche vom 10. bis 14. Mai. red