Weil er einen starken Harndrang verspürte, hielt am Dienstagmorgen der 71-jährige Fahrer eines Lkw sein Fahrzeug in einer Ausbuchtung an der A 70 an, um sich zu erleichtern. Er vergaß jedoch, die Feststellbremse anzuziehen, weswegen sein Lkw sich rückwärts in Bewegung setzte und in die Außenschutzplanke rollte, wo er hängenblieb. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.