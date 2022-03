Vor 60 Jahren spendete der damalige Erzbischof Josef Schneider im Bamberger Dom 18 Diakonen die Priesterweihe – einer davon war Gerhard Hellgeth. Aus Anlass dieses diamantenen Priesterjubiläums fand jetzt in der Pfarrkirche St. Kilian in Bad Staffelstein ein festlicher Gottesdienst statt. Zahlreiche Gläubige aus der Pfarrei nahmen daran teil. Domkapitular Thomas Teuchgräber und Pfarrer i.R. Thomas Thielscher hielten den Gottesdienst in Konzelebration. Die musikalische Begleitung übernahm Regionalkantor Georg Hagel aus Vierzehnheiligen mit dem Bläserensemble aus dem Ellerntal.

Der gebürtige Staffelsteiner Thomas Teuchgräber kennt den Jubilar aus seiner Schul- und Jugendzeit bis hin zu seiner eigenen Priesterweihe . So übernahm er als Domkapitular die einstimmenden Worte zur Begrüßung der Gläubigen. Teuchgräber erinnerte daran, dass der Jubilar schon von Kindesbeinen an den Wunsch hatte, einmal Pfarrer zu werden. Wenige Tage nach seiner Priesterweihe konnte Gerhard Hellgeth in seiner Heimatpfarrei Maria Geburt in Steinwiesen seine Primiz, die erste heilige Messe, feiern.

In seiner Festpredigt ließ der Domkapitular das Wirken des Jubilars Revue passieren. Nach zwei Jahren als Kaplan folgten 37 Jahre als Pfarrer , davon 24 Jahre als Dekan und auch als Rundfunkprediger. Gerhard Hellgeth sei immer „mit positiver Grundeinstellung und zuversichtlich“ durch das Leben gegangen. Zum Jubilar sagte Teuchgräber: „Du hast mir erzählt, dass du schon in deinem Elternhaus zu so einer Offenheit erzogen wurdest, dass dir nie der Mund verboten war und du alles sagen durftest, es sich aber genauso gehört, auch andere Meinungen aufmerksam anzuhören. Auf ein gedeihliches Miteinander sind wir eben alle angewiesen! Und Gottvertrauen hilft uns da sehr, dass wir uns in Gottes großer Welt an die passende Stelle gesetzt sehen dürfen.“ al