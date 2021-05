Die junge europäische Partei Volt, die durch Hans-Günter Brünker im Bamberger Stadtrat vertreten ist, plant, im September bei der Bundestagswahl anzutreten und sammelt derzeit dafür in Bamberg und Umgebung Unterstützungsunterschriften.

„Das sonnige Pfingstwochenende war dafür prima geeignet“, so Brünker, der Teil des Spitzenkandidatenduos der bayerischen Volt-Landesliste ist und im Wahlkreis Bamberg als Direktkandidat antritt. „Volt ist zwar schon in zahlreichen Parlamenten vertreten, zum Beispiel im Europaparlament , in vielen Stadträten und seit neuestem auch im niederländischen Parlament, da wir aber zum ersten Mal bei der Bundestagswahl antreten, müssen wir diesmal wieder Unterstützungsunterschriften sammeln“, so Brünker in der Pressemittelung.

Positive Resonanz

Gerade in Corona-Zeiten sei es für junge Parteien nicht einfach, Menschen auf der Straße anzusprechen und sie um ihre Unterstützung zu bitten. „Aber das Feedback, das wir bekommen, ist wirklich sehr gut“, ergänzt Tobias Linck, Leiter des Bamberger Volt-Teams, der am Pfingstmontag zusammen mit Brünker und einigen weiteren Parteimitgliedern in Bamberg Unterschriften sammelte. „Wir merken deutlich, dass die Bevölkerung mit der aktuellen Regierung sehr unzufrieden ist und nach echten Alternativen in der Mitte des Parteienspektrums sucht. Viele, mit denen wir sprechen wissen noch wenig von Volt, finden unsere Ziele und Ansätze aber schnell sehr überzeugend.“

„Leider kann man die Unterstützungsunterschrift nach wie vor nicht digital abgeben“, ergänzt der Bamberger Politologie-Student Jens Toebben, der selber auf Listenplatz 8 der bayerischen Landesliste antritt. „Viele laden sich das notwendige Formular aber einfach unter www.voltdeutschland.org/btw/unterschriften herunter und schicken das ausgefüllte Formular dann an Volt. Das hilft uns genauso wie die Unterschrift auf der Straße.“ red