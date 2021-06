Hirschaid sammelt Kronkorken für einen guten Zweck. Auf die Aktion macht der Volleyballclub aufmerksam.

Ausgediente Kronkorken müssen in Hirschaid neuerdings nicht mehr in den Müll geworfen werden. Der Volleyballclub VC 06 Hirschaid hat sich der bereits in vielen Gemeinden laufenden Sammelaktion angeschlossen und in den beiden Rewe-Märkten Hirschaid und Sassanfahrt jeweils bei den Automaten zur Pfandrückgabe einen eigens dafür gekennzeichneten Behälter aufgestellt. Die gesammelten Kronkorken werden zur Metallverwertung weitergegeben. Der Erlös der Aktion geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Rüdiger Zeh vom VC 06 Hirschaid : „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute mitsammeln und so ganz nebenbei und ohne großen Aufwand kranken Kindern helfen!“ Zeh bedankte sich bei den zwei Rewe-Marktleitern für die Unterstützung der Aktion . red