Normalerweise und ganz bestimmt nicht zu Unrecht begegnet man Zuweisungen wie „einer der besten deutschen Gitarristen“ (oder gar einer der weltweit besten) mit gesundem Misstrauen. So einer sollte sich nach Bamberg verirren? Er hat sich verirrt. Dennis Hormes spielte zur Eröffnung des Blues-und-Jazz-Freitags auf dem Maxplatz wie ein Berserker.

Hat der Klimawandel auch etwas Gutes? Welch perverse Frage. Die Veranstalter von Open-Air-Konzerten jedoch können immer verlässlicher mit in diesem Falle gutem Wetter rechnen. Das aber erst in den Abendstunden wirklich gut zu nennen ist – als lauer Sommerabend mit genügend Schatten. Davor jedoch muss jeder Bühnenkünstler gegen die Hitze kämpfen und ein zunächst recht spärliches Publikum animieren.

Wie in Rock-Urzeiten

Der 41-jährige Dennis Hormes trat an mit seiner Rhythmusgruppe an Schlagzeug und Bass. Es war ein Power-Trio, wie man es zu Rock-Urzeiten nannte, so in der Art Cream, Taste oder Beck, Bogert & Appice. Und der erste Song mit dem markanten Jimi-Hendrix-Riff („Who Knows“) zeigte schon die Richtung dieses Konzerts in der glühenden Nachmittagssonne an: Das Trio spielte guten alten Rock, man könnte auch Hardblues sagen.

Naturgemäß mit dem Gitarrenzauberer Hormes vorndran, der sein Instrument mit Verve traktierte nach allen Regeln der E-Gitarren-Kunst mit allem, was dazugehört – Klangmodifikationen durch Hin- und Herbewegen des Korpus, Tapping, wilde Soli.

Die Eigenkompositionen konnten mit der Spieltechnik nicht ganz mithalten, Rock eben, nicht gerade en vogue. Kein Wunder also, dass Mittfünfziger vor der Bühne die nicht mehr ganz so gut geölten Glieder bewegten. Wie überhaupt der Altersdurchschnitt aller Festivaltage deutlich jenseits der 40 liegen dürfte, wobei Altfreaks mit den dünner werdenden grauen bis schlohweißen Pferdeschwänzen den Schnitt deutlich nach oben trieben. Was einerseits gut ist, weil Randale völlig ausfällt, andererseits die Jugend sich einer Chance beraubt, mal hereinzuschnuppern und zum Nulltarif hervorragende Musik zu hören. Vielleicht kommt der eine oder die andere auf den Geschmack?

Auf den Geschmack gekommen ist schon in frühen Jahren Yasi (Yasmin Ines) Hofer. Nachdem Dennis Hormes das Publikum auf dem sich allmählich füllenden Platz doch noch animiert hatte, betrat die knapp 30-Jährige ebenfalls mit zwei Begleitern die Bühne.

Der Schreiber dieser Zeilen darf gestehen, dass er noch nie eine – noch dazu junge – Frau die E-Gitarre derart virtuos spielen sah. Das alte Klischee vom Macho-Rocker mit dem als phallisch interpretierten Instrument also auch perdu.

Yasi Hofer, stets höflich und sympathisch zu Publikum und Musikerkollegen, ist nicht die überzeugendste Sängerin, aber eine Künstlerin an der Gitarre. Beeinflusst vom amerikanischen Gitarren-Genie Steve Vai , mit dem sie auch schon gespielt hat, lieferte sie in langen Gitarrenläufen eine Art Fusionrock, auch mal heavy, oft melodiös, zuweilen swingend jazzig.

Jeff Beck fällt einem dazu ein oder in Deutschland Caspar Brötzmann. Klar keine viervierteltaktige Tanzmusik: „Ein bisschen spezieller“ sei das, meinte Hofer fast entschuldigend. Das hätte sie nicht tun müssen, bloßes Zuhören reicht auch. Und der Applaus bewies, dass ihre Musik so speziell nicht gewesen war.

Ganz anders und mit verlässlichem Unterhaltungswert dann die Jimmy-Reiter-Band aus Osnabrück. Eine der besten deutschen Bluescombos, mit sieben Mann – ein Bläsertrio mit Alt- und Baritonsaxophon sowie Trompete dabei – angetreten, alles grundsolide Musiker, Profis in jeder Beziehung. Die Innovationen, die Spielwut einer Yasi Hofer fehlten hier, dafür gab es die Abgeklärtheit erfahrener Künstler. Reiter spielte den reinen, singenden Blues der B.-B.-King-Schule, klassisch und ökonomisch. Die Bläser bratzten wie seinerzeit in der Butterfield Blues Band, mehr als ein Hauch Soul im Blues. Täuscht man sich, oder spielen die Musiker nach der langen Corona-Pause ganz besonders beseelt, motiviert, freudig, wollen gar nicht mehr aufhören? Das spürte man nicht nur bei der JimmyReiter-Band.

Ein Bühnentier auf dem Maxplatz

Schließlich waren am Samstagabend dann nicht nur Gitarrenfrickeleien zu hören, sondern Vokalartistik von einem Bühnentier: Daniel Welbat und seine Band WellBad, auch sie als eine der besten deutschen Bluesbands gehandelt, ließen es auf der Maxplatz-Bühne vor großem Publikum krachen.

Mit seinem an Sängern wie Tom Waits oder Kent Dykes geschulten Organ säuselte, schrie und krächzte der 33-Jährige, dass es eine Lust war. Kein zwölftaktiges Korsett, mal ein Hauch Western-Feeling à la Calexico, mal Songwriting mit akustischer Gitarre, immer mal wieder Rap-Einlagen. Dazu eine phänomenale Band, die sich fast in Ekstase spielte, ausgebuffte Profis – Unterhaltung pur.

Jenseits der Unterhaltung schimmerte die Weltlage im Pausen-Auftritt der ukrainischen Sängerin Navka auf. Ob das an dieser Stelle ein auf Amüsement gepoltes Publikum erreichte, sei dahingestellt. Wenn an diesem Montag das 15. Bamberger Blues- und Jazzfestival zu Ende geht, wird man aber nur resümieren können: alles in allem eine tolle Sache.