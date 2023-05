Gleich drei Bamberger Schulen waren beim diesjährigen Bundesfinale der Schulen im Basketball in Berlin vertreten. Das Clavius-Gymnasium (Mädchen WK III), das Dientzenhofer-Gymnasium (Jungen WK III) und das Kaiser-Heinrich-Gymnasium (Jungen WK II) vertraten die bayerischen Farben mehr als souverän. Komplettiert wurden sie von den Tischtennis-Jungs (WK II) des Clavius-Gymnasiums.

Mit dem achten Platz in der Endabrechnung unter 16 Mannschaften war das DG angesichts der enormen körperlichen Überlegenheit aller gegnerischen Teams sehr zufrieden.

Besser machten es die Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2011 des Clavius-Gymnasiums.

Nach überzeugenden Siegen gegen Bernau und Trier sowie einer knappen Niederlage gegen Grünberg zog das CG als Gruppenerster in die Zwischenrunde ein. Dort belegten die leidenschaftlich kämpfenden Bambergerinnen den vierten Platz.

Einen tollen Erfolg feierte die Basketballmannschaft des KHG mit dem dritten Platz. Denn viele Spieler hatten im Vorfeld mit zum Teil schweren Verletzungen zu kämpfen oder konnten gar nicht eingesetzt werden.

Insgesamt bestätigten alle Trainer das enorm hohe Niveau aller Spiele mit vielen Nationalspielern unter den Augen von DBB-Nachwuchskoordinator Dirk Bauermann .

Erstmals in der Geschichte des Clavius-Gymnasiums konnte sich mit den Jungen WK II eine Tischtennismannschaft für das Bundesfinale in Berlin qualifizieren. In der Vorrunde bestätigte die Mannschaft ihre starken Leistungen und konnte sich für das Viertelfinale qualifizieren. Am Ende reichte es für einen guten achten Platz.

Für das CG war es eine gelungene Premiere im Tischtennis, nach der die Mannschaft stolz als achtbestes Team Deutschlands nach Hause fuhr. red