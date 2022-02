Am Donnerstag wurden zwischen 8 und 14 Uhr am Gackensteinweg gleich vier geparkte Autos an den linken Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Die Polizei konnte an einem schwarzen VW Polo und an einem grauen VW Golf Schäden feststellen, die mit etwa 400 Euro beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0951/9129-210 entgegen.

Beim Linksabbiegen von der Dr.-Martinet-Straße auf die Gaustadter Hauptstraße übersah am Donnerstag gegen 20 Uhr eine 46-jährige Autofahrerin einen Sprinter-Fahrer, der dort stadteinwärts gefahren ist. Durch den Zusammenstoß entstand am Ford Fiesta der Unfallverursacherin Totalschaden, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei mit etwa 20 000 Euro beziffert.

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, wurde aus dem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses An den Wachsbleichen ein Wohnungsschlüssel gestohlen. Damit gelangte der Dieb am Donnerstag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr in die dazugehörige Wohnung und entwendete Kleingeld, eine Musikbox, einen grauen Rucksack sowie einen Reisepass im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Diebstahl wurde vom geschädigten Mieter bemerkt, weil die Wohnungstüre nur angelehnt war. pol