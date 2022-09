Der achte Herbstmarkt in Neudorf bei Scheßlitz findet am Sonntag, 25. September, von 10 bis 17 Uhr statt. 35 Anbieter werden ihre Marktstände aufbauen. Für unsere kleinen Besucher besteht die Möglichkeit am Kinderflohmarkt teilzunehmen, der am Spielplatz beim Gemeinschaftshaus abgehalten wird. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich.

Ab 10 Uhr gibt es mit einem musikalischem Weißwurstfrühschoppen. red