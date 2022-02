Die Volkshochschule Bamberg Stadt bereitet aktuell den Anmeldebeginn für das neue Programm im Frühjahr/Sommer vor, das ab 19. Februar auf der Homepage zu finden ist. Vom 18. Februar bis zum 23. Februar ist das Sekretariat geschlossen. Ab 24. Februar sind Anmeldungen online über www.vhs-bamberg.de, per E-Mail an info@vhs-bamberg.de, telefonisch unter 0951/871108, oder schriftlich möglich. Persönliche Anmeldung bitte nur in Ausnahmefällen mit Terminvereinbarung und 3G-Nachweis. red