Klausurtagung zur Krankenhausreform und deren Auswirkungen auf die GKG: Die Probleme im Gesundheitswesen, die finanzielle Situation der Krankenhäuser und die angekündigte Krankenhausreform hat der Geschäftsführer der GKG, Udo Kunzmann, laut einer Pressemitteilung zum Anlass genommen, die Zukunftsperspektiven der GKG zusammen mit Ärzten, der Pflegedienstleitung, dem Betriebsrat sowie Mitgliedern des Aufsichtsrates zu diskutieren.

Die Krankenhausreform des Bundes sieht vor, dass zukünftig die Krankenhäuser in Deutschland nach unterschiedlichen Kriterien in verschiedene Versorgungslevel eingeteilt werden. Der größte Teil der kleineren Häuser würden nach dieser Einteilung nicht mehr an der stationären Krankenhausversorgung teilnehmen, sondern nur noch ambulante Leistungen anbieten.

In diesem Zusammenhang waren sich die Teilnehmer der Tagung einig, dass diese angestrebte Reform nicht umsetzbar wäre. Eine qualitativ hochwertige flächendeckende Versorgung sei dann in Bayern nicht mehr möglich. Vielmehr zeige die Vergangenheit, wie unverzichtbar die Kliniken des Landkreises Bamberg für die Versorgung der Bevölkerung seien. red