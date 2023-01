„Auf Armut verzichten“, diese These klingt allein schon sensationell oder wie es im weiteren Titel heißt „verrückt oder weise ?“

Die Franziskaner-Schwester Martina Schmidt erörterte das Thema aus franziskanischer Sicht. Zu Beginn nannte sie einige Daten: Eine Milliarde Menschen haben weniger als einen Dollar am Tag zum Leben. 13 Millionen in Deutschland haben weniger als 15.000 Euro im Jahr und gelten deshalb als armutsgefährdet . Das sind 16 Prozent der Bevölkerung unseres Landes.

Leben für die Armut

Im ersten Teil ihres Videovortrages stellte sie ausführlich das Leben ihres Ordensvaters Franziskus dar, der aus begütertem Hause kam, sein Leben aber radikal änderte. Dabei aber galt auch damals wie heute der Spruch: „Hast du nichts, dann bist du nichts.“

Franziskus und seine Brüder wollten arm leben und das Leben mit Armen teilen. Deshalb arbeiteten sie als Tagelöhner oder bettelten auch. Sie wollten aber nicht auf Kosten der Gesellschaft leben. Besitz wird abgelehnt, da er zu Konflikten führt, ebenso Geld. Es gab wenig einfaches Essen und strenge Fastenzeiten. Der Ordensgründer wollte keine Macht in seiner Gemeinschaft und so gab es keine Unterschiede in den Rängen. Die Ämter waren so auch nur auf Zeit vergeben.

Im zweiten Teil gab Schwester Martina Auskünfte, wie heute Franziskanerinnen leben. Ob sie arm sind, sei schwierig zu beantworten. „Ehrlich gesagt sind wir nicht arm, gemessen an der oben genannten Zahl“, drückte sie sich nicht um eine klare Antwort herum.

Sie leben in geeigneten Häusern, hätten genug zu essen und gut ausgestattete Arbeitsplätze, fuhr sie fort. Sie bemühen sich aber um einen einfachen Lebensstil. Keine Schwester behält ihren Verdienst, denn der komme in eine gemeinsame Kasse und jede bekomme, was sie brauche.

Fünfzehn Euro im Monat stehen ihr persönlich zur Verfügung. Auch behalte keine ihr Erbe. Kleidung versuchen die Franziskanerinnen aus fairem Handel zu bekommen, ebenso wie die Lebensmittel. Sie haben einfache Zimmer und verwenden Möbel und andere Dinge mehrmals. In Solidarität teilen sie Zeit, Besitz und Räume.

Immer mehr verbrauchen

In Kaiserslautern unterhalten sie eine Suppenküche für rund 80 Personen und auch anderswo leisten sie Hilfe für Schulkinder, Behinderte, Kranke und Sterbende. In Bamberg sind sie im Montanahaus, in Hallstadt und Kemmern tätig. Dann verweist sie auf die, wie sie es nennt, „Todesspirale“ von immer ich, immer mehr haben, immer mehr verbrauchen.

Die Veranstaltungsreihe „Armut“ wird organisiert vom Zelt der Religionen, der Evangelischen Erwachsenenbildung Oberfranken-West und der Interreligiösen Fraueninitiative.