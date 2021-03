Als mutig empfindet Domkapitular Andreas Lurz seine Initiative eigentlich nicht. Auch nicht als "Angriff oder Ungehorsam gegenüber dem Erzbischof ": "Ich verstehe unser Statement als Verpflichtung, denn es gibt gute Gründe, es anders zu sehen". Anders als der Vatikan mit seiner jüngsten Note zur Segnung von Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts es tut.

Rom sagt ein klares "Nein" zu solchen Segnungen: "Das ist keine Neuerung, sondern noch einmal eine Klarstellung der offiziellen Lehre der Kirche ", räumt Domkapitular Lurz im Gespräch mit dem Fränkischen Tag ein. Doch er wolle dieses "Nein" so nicht unwidersprochen stehen lassen. Folglich ergriff der Domkapitular als Mitglied der Bamberger Bistumsleitung, Stadtdekan von Nürnberg und Gemeindepfarrer gemeinsam mit dem Jesuitenpater Ansgar Wiedenhaus die Initiative und sammelte mehrere Priester aus dem zu Bamberg gehörigen Teil des Stadtgebietes Nürnberg sowie aus Lauf an der Pegnitz für eine Stellungnahme, die sie am gestrigen Sonntag in die Öffentlichkeit brachten. Fünfzehn Priester , darunter Ordensmänner der Jesuiten und Comboni-Missionare, unterzeichneten mit vollem Namen. Ihre Stellungnahme im Wortlaut:

"Der Behauptung der Glaubenskongregation, dass homosexuelle Partnerschaften nicht gesegnet werden können, müssen wir aus tiefster Überzeugung widersprechen. Als Priester und Seelsorger erleben wir, dass Gott sich überall dort finden lässt, wo Menschen in Liebe und Treue miteinander verbunden sind und einander in Respekt begegnen. Die Behauptung, dass diese Partnerschaften grundsätzlich sündhaft seien, ist theologisch unhaltbar, sie widerspricht unserem Auftrag als Seelsorger , Menschen an den wichtigen Stationen ihres Lebens zu begleiten und ihnen Gottes Segen zuzusprechen. Wir sind überzeugt, dass unser seelsorgerlicher Dienst uns gebietet, die Liebe zwischen Menschen zu segnen und diesen Segen auch innerhalb der Kirche zu feiern."

Der gebürtige Bamberger Andreas Lurz - seit Dezember 2020 Domkapitular - weiß aus seiner seelsorglichen Erfahrung, dass es "nicht die große Menge von gleichgeschlechtlichen Paaren ist, die zu uns kommen". Wer um den Segen für die Partnerschaft bitte, mache es bewusst als Christ: "Wir müssen gut mit diesem Wunsch umgehen", betont Lurz.

Dies geschehe zum Beispiel in der Praxis des Valentinstages: Zu diesen Segnungsfeiern für Verliebte , die in verschiedenen Gemeinden angeboten werden, kämen auch homosexuelle Paare, "die selbstverständlich gesegnet werden".

Versöhnlichere Töne vom Erzbischof

Zur grundsätzlichen Frage, ob Segensfeiern für Homosexuelle im Erzbistum Bamberg erlaubt sind, hatte Weihbischof Herwig Gössl in dem Interview mit dem Fränkischen Tag (am Samstag veröffentlicht) wörtlich gesagt: "Solche Segensfeiern waren bisher nicht erlaubt und sind es weiterhin nicht. Die Diözesanleitung muss ihr Verhalten hierzu nicht verändern."

Versöhnlichere Töne schlug Erzbischof Ludwig Schick im Sonntagsgottesdienst im Dom an. Damit hatte er das "Jahr der Familie" eröffnet und in seiner Predigt gesagt: "Familie ist ein Schwerpunkt unserer pastoralen Arbeit, den wir in diesem Jahr verstärken wollen. Dabei vergessen wir nicht die Alleinstehenden und alle, die andere Lebensformen gewählt haben. Wir erbitten allen den Segen Gottes, damit ihr Leben gelingt."

Für eine Stellungnahme zur Stellungnahme der fünfzehn Priester war Erzbischof Schick gestern nicht erreichbar.