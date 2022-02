Im Zusammenhang mit zwei Versammlungen ist am Montag, 7. Februar, zwischen 17 und 21 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der gesamten Bamberger Innenstadt zu rechnen. Verkehrsteilnehmern wird geraten, falls möglich die Innenstadt in dieser Zeit weiträumig zu umfahren. Von den Verkehrsbehinderungen sind auch die Busse des ÖPNV betroffen. Es kann auf allen Linien zu Verspätungen kommen. red