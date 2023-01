Bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler /ÜWG Bamberg Land in Schlüsselfeld wurde Verena Scheer aus Stegaurach für den Stimmkreis 401 Bamberg-Land erneut einstimmig zur Direktkandidatin für den Landtag gewählt. Scheer wohnt zwar im Wahlkreis 402 Bamberg-Stadt, zu diesem gehört unter anderem Stegaurach. Da sie jedoch schon viele Jahre bei den Freien Wählern /ÜWG Bamberg-Land aktiv ist, sei es selbstverständlich, dass sie in diesem Wahlkreis zur Landtagswahl im Oktober antritt und dies zum zweiten Mal.

Politisch aktiv ist Scheer als Gemeinderätin in Stegaurach und seit vergangenem Jahr ist sie stellvertretende Vorsitzende der neu gegründeten BAG Freie-Wähler-Frauen Oberfranken. Die 33-jährige Lehrerin für Musik und katholische Religion unterrichtet an der Realschule Höchstadt an der Aisch.

Als erfahrene Pädagogin will sie unter anderem mit den Themen Bildung, gleichwertige Lebensverhältnisse sowie Ehrenamt punkten und ihr gutes Ergebnis von 2018 übertreffen. Außerdem komme es ihr auf die Wertschöpfung und den Schutz der Umwelt, der damit verbundenen Regionalität und der Förderung von Traditionen und Brauchtum an.

Joseph Thomann geht als Direktkandidat für den Bezirkstag im Bamberger Landkreis an den Start. Mit Thomann haben die Freien Wähler einen erfahrenen Kommunalpolitiker nominiert. Der Kreisrat, Marktgemeinderat in Burgebrach, Aufsichtsrat bei der Krankenhausgesellschaft und Unternehmer legt seine Schwerpunkte auf die Bereiche Betreuung, Pflege und Entwicklung der Krankenhauslandschaft. red