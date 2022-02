Hoch hergegangen ist es in den vergangenen Monaten, bis durch den Bürgerentscheid nun die Weichenstellung gefallen ist, was das Edeka-Großprojekt Frischemanufaktur in Hirschaid betraf. Einen großen Erfolg hat hier die Bürgerinitiative Hirschaid mit über 45 Prozent Unterstützung für ihr Bürgerbegehren erreichen können, obwohl letztlich dann über 57 Prozent für das Ratsbegehren (pro Ansiedlung) votierten. Die Bürgerinitiative wurde durch einen eigens gegründeten Verein unterstützt. Da nun der Zweck mit dem Bürgerentscheid erfüllt ist, löst sich der Verein wieder auf. Es handelt sich dabei um einen Verein, der nicht

„e.V.“, also eingetragener Verein, sondern „n.e.V.“, nicht eingetragener und somit ein nicht rechtsfähiger Verein ist. Fälschlicherweise hatte es in der Dienstagsausgabe nicht rechtskonform geheißen. Die BI habe sich immer rechtskonform verhalten, stellt dazu Christine Schmitt seitens der BI klar. an