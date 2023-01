Der VdK Ortsverband Frenshof umfasst die Ortsteile Frenshof , Grub und Steinsdorf der Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald und hat aktuell 73 Mitglieder . Bei der letzten Jahreshauptversammlung konnte durch die Vorsitzende Renate Dünninger neben Mitgliedern und Freunden des Ortsverbandes als Vertreter des VdK-Kreisverbandes Bamberg Johann Rahmer begrüßt werden.

Johann Rahmer verdeutlichte in seinem Gastbeitrag die Auswirkungen der Coronazeit auf den Einzelnen und auf das Vereinsgeschehen. Der VdK ist als sozialer Ansprechpartner gefragt, was u. a. 768.000 Mitglieder in Bayern zeigen. Die Hauptamtlichen des Kreisverbandes Bamberg verbuchen derzeit jährlich etwa 7000 Beratungsgespräche.

Im Anschluss überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Hubert Bickel die Grüße der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald. Später erfolgte nach den erforderlichen Berichten des Vorstandes einstimmig dessen Entlastung. Danach schloss sich die turnusmäßig anstehende Neuwahl des Vorstandes unter Leitung von Johann Rahmer an.

Die bisherigen Vorstände Renate Dünninger und Karl Raab wurden bestätigt, ebenso die Schriftführung durch Hubert Bickel. Die Kassenführung obliegt künftig Karl Raab, da Karl-Heinz Steuer aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Das Amt der Frauenbetreuerin obliegt auch künftig Hildegard Raab. Als Beisitzer fungieren Uwe Uhlstein, Andreas Panzer und neu Edeltraud Krug.

Auszeichnung von Mitgliedern

Die nachfolgende Ehrung anwesender langjähriger Mitglieder war Dank und Anerkennung für deren langjähriges Mitwirken im Verein. Geehrt wurden für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Peter Wazanini und Margareta Kübrich (Steinsdorf); für 30 Jahre Vera Höppel (Steinsdorf) und Maria Rauscher (Grub) sowie Roland Paczulla und Karl Raab ( Frenshof ); für 40 Jahre Georg Bergrab (Frenhhof) und für 60 Jahre Treue Wolfgang Kröner ( Frenshof ). Für 20 Jahre Mitwirkung im Vorstand wurde darüber hinaus Renate Dünninger ( Frenshof ) ausgezeichnet.

Zum Abschluss hob Renate Dünninger die besondere Auszeichnung für die 60-jährige Treue zum VdK von Wolfgang Kröner hervor – mit dem Treueabzeichen in Gold. Mit einem gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen klang die Veranstaltung aus. red