Eine böse Überraschung erlebte eine BMW-Besitzerin in Priesendorf . An ihrem in der Weißbergstraße abgestellten Pkw zerstachen am Sonntag zwischen 11.30 und 15 Unbekannte zwei Reifen. Zudem wurde in der Windschutzscheibe ein Loch festgestellt.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310, entgegen.