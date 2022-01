Zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und einer 21-jährigen Prostituierten kam es am Montagabend in einem Hotel in Bamberg . Der junge Freier war mit der Gegenleistung für seine bezahlten 650 Euro nicht zufrieden und forderte sein Geld zurück. Darüber entbrannte ein Streit , der letztendlich die Polizei auf den Plan rief. Der Streit wurde geschlichtet. Die junge Dame aus Dortmund erhält eine Anzeige nach dem Prostitutionsschutzgesetz, weil sie ihre Dienstleistung nicht bei der zuständigen Behörde in Bamberg angemeldet hat.

Am Ende gleich

zwei Anzeigen

Eine 42-jährige Autofahrerin betankte ihren Wagen am Montagabend an einer Tankstelle im Hafengebiet. Die Bezahlung der ausstehenden 40 Euro scheiterte dann zunächst an einer nicht funktionierenden EC-Karte. Die Dame hinterließ als Pfand ihren Personalausweis und sicherte zu, umgehend zurückzukommen und zu bezahlen. Dies geschah allerdings nicht, was die Polizei auf den Plan rief. Die Rechnung wurde schließlich beglichen. Allerdings erwartet die Frau jetzt neben der Anzeige wegen Tankbetrugs eine weitere nach dem Pflichtversicherungsgesetz, da die Polizeibeamten feststellten, dass ihr Land Rover wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Fahndung ausgeschrieben war.

Wo ist das E-Bike abgeblieben?

Ein E-Bike wurde am Montag zwischen 13.30 und 13.50 Uhr in der Pödeldorfer Straße gestohlen. Das Rad der Marke Flyer C5M war zur Tatzeit eigentlich mehrfach gesichert. Am Rad, das einen Wert von etwa 2200 Euro hat, waren zwei Körbe angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise. pol